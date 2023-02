9.000 visiteurs attendus à Aiseau-Presles du 3 au 5 mars au Salon Saint Vincent du vin et du fromage

Cette année encore, le Salon Saint Vincent, l’un des plus grands rendez-vous dédicacé au divin breuvage en Wallonie, ravira ceux qui le visiteront. L’an dernier, quelques exposants avaient fait faux bond au dernier moment. La faute au Covid et aux contraintes sanitaires liées à la pandémie. Ce ne devrait plus être le cas pour cette 13e édition. « Les 105 emplacements dont nous disposions ont tous trouvé preneurs », se réjouit Anne Romainville, la présidente du Salon du vin et du fromage.

Les espoirs des organisateurs, en termes de fréquentation, sont à l’avenant : ils misent sur 9.000 visiteurs. « Ceux qui viennent chez nous recherchent avant tout le contact avec les producteurs : ils viennent faire une belle rencontre », explique Xavier Walraedt, l’organisateur de la manifestation.