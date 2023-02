Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tous les clubs englués dans une lutte pour le maintien ressentent les mêmes vibrations. Il est possible, en l’espace de quelques minutes de passer du désespoir le plus profond à l’espoir le plus fou. Cette transition très électrique, Seraing l’a vécue samedi contre Zulte Waregem. Tout semblait dit depuis le penalty transformé par Vossen. L’enjeu de la rencontre. La fin de saison. Jusqu’à cette fulgurance de Morgan Poaty à quelques minutes du terme.

« Après OHL, Waregem. C’est bien que les fins de matches tournent enfin en notre faveur », dit Guillaume Dietsch. « Ce point arraché de justesse fait en sorte que rien n’est terminé. »