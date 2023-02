Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ophélie et Nicolas, âgés de 26 et 25 ans, se sont rencontrés il y a dix ans, « à l’école de nos petits frères, » précise-t-elle. Depuis, ils ne se sont plus quittés. De leur amour est né Taylor, 4 ans, et tout récemment le petit Kaylan, 5 mois. Elle est mère au foyer, lui était chauffeur livreur chez Amazon, avant de perdre son emploi en août.

Il y a un peu plus d’un an, ils décident de quitter leur logement précédent, devenu trop petit pour accueillir tout ce monde, et d’emménager dans une petite maison de rangée à Péronnes, sur la chaussée de Brunehaut, avec leurs deux petits chiens et un lapin. « On n’avait pas visité, mais la propriétaire, ma marraine, nous avait envoyé quelques photos de ce qu’il y avait, » commence Ophélie. « Mais elle nous avait précisé que les travaux avaient été faits, et qu’il n’y avait plus de problèmes. » Leur loyer : 600€.

Ils dorment dans le salon

Mais les mois passent, et la situation ne se détériore. En façade, des cartons aux fenêtres tentent de stopper les courants d’air. Dans l’entrée, les murs partent en poussière, rongés par l’humidité.