Guerre en Ukraine: les États-Unis vont appliquer de nouvelles sanctions «considérables» contre la Russie, annonce la Maison Blanche

Le sujet de l’Ukraine sera sur toutes les lèvres lors d’un sommet virtuel des pays du G7 vendredi. La France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, et les États-Unis seront rejoints par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les États-Unis vont cibler des banques et l’industrie de défense russes ainsi que « des acteurs dans des pays tiers qui tentent de combler et contourner nos sanctions », a précisé Karine Jean-Pierre.

Parmi les cibles spécifiques des sanctions, figurent des banques et des entités qui permettent à Moscou de contourner les vagues de sanctions déjà imposées dans le sillage du début de son invasion de l’Ukraine, le 24 février 2022.

« Nous allons également annoncer une nouvelle aide économique en énergie et militaire afin d’aider les Ukrainiens à continuer de réussir à protéger les populations face à l’agression russe ; et de permettre à l’État ukrainien de fournir des services de base tels que le courant et le chauffage », a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche.