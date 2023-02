Israël annonce l’ouverture de l’espace aérien d’Oman à ses avions : «Le ciel n’est plus une limite»

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a salué une « décision historique qui va raccourcir le temps de vol vers l’Asie, réduire les coûts pour les citoyens israéliens et aider les compagnies aériennes israéliennes à être plus compétitives », selon un communiqué de son bureau.

« L’Extrême-Orient n’est pas si loin et le ciel n’est plus une limite », s’est réjoui le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans un communiqué.

Après sa visite, M. Netanyahu avait affirmé que le sultanat était prêt à ouvrir son espace aérien aux avions civils israéliens, ce qui semblait alors d’un intérêt pratique limité, en particulier pour les vols à destination de l’Asie, faute de permission de survol de l’Arabie saoudite.

Mais en juillet 2022, Ryad, qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, a annoncé l’ouverture de son espace aérien à « tous les transporteurs », y compris israéliens.

Jeudi, les États-Unis ont salué la décision d’Oman, qui complète le « processus » entamé l’an dernier avec celle de l’Arabie saoudite.

« L’annonce d’Oman favorise la vision du président (Joe) Biden d’une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus stable et plus prospère, ce qui est vital pour la sécurité et la prospérité du peuple américain et de nos partenaires régionaux », selon un communiqué de la Maison Blanche.

En 2020, Oman avait salué la normalisation des relations entre Israël et d’autres pays du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui avaient rompu avec des décennies d’une position arabe faisant du règlement de la question palestinienne la condition du rapprochement avec Israël.