Tottenham – Chelsea, Leicester – Arsenal…: ce qu’il faut savoir sur la 25e journée de Premier League (vidéo)

de videos

Après plusieurs saisons à prendre l’ascenseur entre la Premier League et la Championship, Fulham trouve enfin de la stabilité dans le championnat le plus compétitif au monde ! Si les Cottagers (6e) affichent un zéro pointé face au top 5, ils mènent le peloton des poursuivants en ayant pris 75 % des points face aux autres équipes de la ligue. Marco Silva, le manager, a trouvé le modèle permettant à ses joueurs de se montrer efficaces face au but adverse : sur les 35 buts marqués, 13 l’ont été sur centre et 8 sur corner. Pas étonnant que l’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic (11 buts) se sente comme un poisson dans la Tamise à Craven Cottage !

Face à Wolverhampton (vendredi 21h sur Divertissez-VOO), nous devrions assister à une véritable bataille des flancs puisque les Wolves de Julen Lopetegui sont également plus efficaces lorsqu’il s’agit de créer le danger sur les côtés…