Scandale au Parlement européen: le compagnon d’Eva Kaili, Francesco Giorgi, placé sous bracelet électronique

Giorgi sera donc autorisé à sortir de prison, mais se verra remettre un bracelet électronique à la cheville. Le parquet fédéral ne fera pas appel de cette décision, selon le porte-parole du parquet, Eric Van Duyse. M. Giorgi est le compagnon d’Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, également en prison, et le bras droit de l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri. Ce dernier est considéré comme un personnage central de l’enquête et a pris la semaine dernière le statut de regretté dans l’affaire.

Francesco Giorgi a été arrêté le 9 décembre, en même temps que Pier Antonio Panzeri, la compagne de Giorgi, Eva Kaili, désormais ancienne vice-présidente du Parlement européen, le lobbyiste bruxellois Niccolo Figa-Talamanca, le père d’Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini. Ces deux derniers ont été libérés après avoir été interrogés, mais Giorgi, Kaili, Panzeri et Figa-Talamanca ont été placés sous mandat d’arrêt. En conséquence, le 11 février, le député européen belge Marc Tarabella a été arrêté par le juge d’instruction pour des soupçons de corruption, de blanchiment d’argent et d’appartenance à un gang.

Figa-Talamanca a depuis été libéré par le juge d'instruction, mais les autres suspects sont toujours en détention provisoire.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête menée par le parquet fédéral sur les tentatives de l’État du Golfe du Qatar d’influencer le processus décisionnel économique et politique du Parlement européen, en versant d’importantes sommes d’argent ou en offrant d’importants cadeaux à des personnes occupant des postes politiques et/ou stratégiques au sein du Parlement européen. Le Maroc est également cité dans l’enquête, avec une possible corruption de son service de renseignement DGED et de l’ambassadeur marocain en Pologne, Abderrahim Atmoun.