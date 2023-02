La plateforme Netflix annonce baisser ses prix dans 100 pays dont plusieurs en Europe

Netflix a confirmé qu’il ajustait les prix dans certains pays. Selon le journal Wall Street Journal, il s’agit de pays dispersés dans le monde entier. En Europe, les clients des pays d’Europe de l’Est comme la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie devraient payer moins cher. Dans certains cas, Netflix a divisé le prix par deux, précise le journal.

Selon le cabinet d’études Ampere Analysis, plus de 10 millions d’abonnés sur plus de 230 millions bénéficieront d’une baisse de prix. Auparavant, Netflix avait réduit ses prix en Inde et dans certains pays d’Asie du Sud-Est, où la croissance stagnait.