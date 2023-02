Bien profiter de ses vacances: sept (bientôt huit) balades Totemus à découvrir en région du Centre et à Enghien

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les vacances de Carnaval sont déjà bien entamées, mais il reste une grosse semaine pour en profiter. Et, bonne nouvelle, à partir de ce week-end, on annonce un temps sec et même relativement ensoleillé. Un contexte idéal pour partir en balade et (re)découvrir des chemins rarement empruntés, parsemés de points de vue, de monuments, de patrimoine, évoquant la petite, la grande histoire ou les légendes locales. Et pourquoi ne pas ajouter à cela un côté ludique et interactif ?

C’est exactement ce pourquoi l’application Totemus a été créée. Une fois téléchargée, elle propose des parcours thématiques entre chasse au trésor et géocaching, pas moins de 119 balades à travers le pays, dont sept, et même bientôt huit, en région du Centre et à Enghien.

À La Louvière

Trois balades ont été conçues sur le territoire de La Louvière, en collaboration avec Centrissime, dont une avec la ville du Rœulx.