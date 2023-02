Pierre Locht explique comment l’Union belge a choisi Domenico Tedesco: «Il a été extrêmement convaincant»

Début décembre, le nom de Pierre Locht était apparu à la table de la Task Force mandatée par la Fédération belge de football pour désigner, si pas le sélectionneur national lui-même, une liste de profils pour remplacer Roberto Martinez. Aux côtés de Bart Verhaeghe (FC Bruges), Sven Jaecques (Antwerp) et le CEO de l’Union belge, Peter Bossaert, Pierre Locht a donc participé à la nomination de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges. « Concrètement, le management de la Fédération a récolté les candidatures et sondé d’autres entraîneurs potentiels, a présenté une liste assez large que nous avons raccourcie en Task Force avant de recevoir les candidats privilégiés. Ce qui est positif, c’est que Frankie Vercauteren a pu nous rejoindre très rapidement et donc rencontrer les différents entraîneurs. »

Alors, pourquoi Domenico Tedesco ? « C’est d’abord un coach qui a montré de très belles choses en Allemagne malgré son jeune âge. Ensuite, il a été extrêmement convaincant, que ce soit au niveau de ses motivations que de ses connaissances du football belge. Sa complémentarité avec Vercauteren a aussi été un élément intéressant pour nous. Tout s’est rapidement emboîté mais seul l’avenir nous dira si c’est un bon choix. Quand Martinez est arrivé, ce n’était pas non plus l’entraîneur attendu. Personnellement, je suis très curieux de voir ce qu’il va apporter dès son premier match. » Rendez-vous en Suède, le 24 mars prochain, et en Allemagne, quatre jours plus tard.