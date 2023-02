Séismes en Turquie et en Syrie: l’Union Européenne assouplit ses sanctions envers le régime syrien pour faciliter l’arrivée d’aide humanitaire

Jeudi, le Conseil de l’UE (États membres) a annoncé avoir adopté un « amendement humanitaire additionnel » au régime de sanctions européennes. Concrètement, pour une durée de 6 mois, les organisations humanitaires ne devront plus demander de permission préalable pour faire parvenir en Syrie, même auprès des organisations ou individus faisant l’objet de sanctions, des biens et services servant un but humanitaire.