Le grand plan du ministre Henry pour des pistes cyclables rapides et qualitatives: «Nous développons de façon inédite les cyclostrades»

Cyclostrade, le terme peut sembler un peu bizarre, mais il est appelé à se populariser. « Nous développons de façon inédite des routes dédiées aux vélos, les cyclostrades », indique le cabinet du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. Et de souligner : « C’est une piste cyclable directe, qualitative et en site propre, un axe structurant qui répond de manière optimale aux besoins des cyclistes au quotidien ».

La cyclostrade N275. Le tronçon entre le château Solvay et la frontière régionale est pratiquement réalisé. Les travaux du côté flamand prendront encore plusieurs mois. La phase 2 concerne le tronçon entre le château Solvay et le carrefour avec la RN 253. Les études seront menées en 2023 pour un engagement des travaux en 2024. Une étude de tracé sera menée en 2024 pour la partie entre la N253 et la gare d’Ottignies.

La cyclostrade E411-N4 entre la frontière flamande et Louvain-la-Neuve. L’avis de marché pour les travaux entre la sortie 7 de la E411 et Louvain-la-Neuve, le long de la N4, sera lancé en mai 2023. Le tronçon qui longera la E411 entre la limite régionale et Bierges sera lui adjugé fin 2023. Il restera alors la phase 3, la plus complexe du point de vue technique. Elle sera attribuée en juin 2024 et concernera le tronçon Bierges/sortie 7 de la E411.

La cyclostrade de la vallée de la Dyle. Une subvention de 8,7 millions € a été accordée fin 2022 à la province de Brabant wallon pour mener les études et réaliser les travaux entre les gares de Wavre et de Court-Saint-Etienne. Les études ont démarré en ce mois de février.

La cyclostrade N4 de Louvain-la-Neuve à Namur. Les études de tracé sont en cours. Les premiers travaux pourraient être engagés en 2024 et les années suivantes.

La connexion entre les gares de Namur et Jambes (la voie verte). La passerelle cyclo piétonne au-dessus de la N80 sera posée cette année. Les attributions de marchés de travaux pour les passerelles prince de Liège et Heuvy sont programmées en 2025 en concertation avec Infrabel et la SNCB.

La Vesdrienne. Les travaux devraient être adjugés fin 2023 pour le tronçon Dolhain-Verviers. L’introduction de la demande de permis d’urbanisme est prévue fin de l’année 2023 pour la partie entre Ensival et Verviers.

La Meuse à vélo, la N90 à Liège. Le parcours de Médiacité à Kinkempois est à l’étude. Le marché de travaux devrait être engagé fin 2023. Ce sera aussi le cas à cette date de la connexion entre le Théâtre de Verdure et le boulevard urbain de Seraing. Même échéance pour le tronçon Val-Saint-Lambert – boulevard urbain de Seraing.

La liaison vers le Sart-Tilman (Liège). La demande d’urbanisme est en cours pour la liaison entre le carrefour avec la rue de la Belle Jardinière et le rond-point du Sart-Tilman par la N680. Le marché des travaux devrait être engagé en 2023 pour le tronçon entre Belle jardinière et le square Gramme, actuellement à l’étude. La liaison entre le Ravel de l’Ourthe et le domaine universitaire via Colonster est aussi à l’étude pour un marché des travaux engagé en 2023.

La liaison vers Liège-Airport. Les études de la liaison le long de la A604 entre Liège Airport et le pont de Seraing ont démarré. Le marché de travaux pourrait être engagé en 2024 en fonction des orientations qui seront prises.

La liaison Ans – Guillemins – Vennes. Les études pour le tronçon entre Ans et Burenville et entre les Guillemins et Vennes sont programmées en 2024.