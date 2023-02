Jogging: 1.200 coureurs espérés au Circuit de la Portelette de Lobbes, où les joëlettes seront une fois de plus de sortie

Ce samedi, l’ESM (Entente Spiridon Monceau), en étroite collaboration avec la Commune de Lobbes, organise, pour la 44e fois, l’une des principales courses sur route de Wallonie, et même du pays, la Portelette, toujours à partir du Complexe sportif Le Scavin, à Lobbes. C’est aussi l’une des plus vieilles puisqu’elle a vu le jour en février 1980, avant les 20 Km de Bruxelles et les 10 Miles de Charleroi. La Portelette a toujours eu lieu, même au plus fort de la pandémie de Covid, moyennant, bien sûr, toute une série d’adaptations.

Pierre Scaut, l’ancien président du JCHSH, sera également de la partie, mais sans la moindre ambition de classement ou de chrono. Et pour cause, avec d’autres membres de son club, il s’attachera à apporter de la joie à une personne à mobilité réduite ou en situation de handicap en lui faisant vivre la course de l’intérieur, et cela en utilisant une joëlette (fauteuil monté sur une roue et muni de brancards).