Le Festival de la Soupe de retour ce dimanche à l’école de Huy-Sud avec une quinzaine d’associations

Et de 3 ! Après une première édition qui avait réuni plus de trois cent personnes et un second succès dans une configuration confinée, le Festival de la Soupe fait son retour ce 26 février. Dimanche, dans le réfectoire de l’école de Huy-Sud, avenue du Hoyoux 7, plus d’une quinzaine d’associations proposeront à nouveau de délicieuses soupes à déguster à volonté de 10h00 à 15h00. L’objectif de l’événement, organisé par le comité PAC de Huy (Présence et Action Culturelles), est de faire découvrir le travail de ces associations ainsi que leurs actions durant un moment de convivialité pensé pour les petits et grands !

En pratique, les participants recevront un livre de présentation des associations et de leurs recettes, des petits goodies autour de l’accès à l’alimentation ainsi qu’un bulletin de vote pour élire la soupe qui recevra le prix du public. Un jury composé pour l’occasion élira, quant à lui, la meilleure soupe et la plus originale.