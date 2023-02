Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

8 Verbruggen : sauvé par son poteau sur une frappe déviée (21e). Une très mauvaise relance juste avant la pause. Heureux de voir Thiago contrer la frappe de Naressi (49e). Pris sur ses appuis, il ne peut réagir sur le 2-1. Attentif dès la 30e seconde des prolongations. Il arrête aussi et surtout trois tirs au but : une performance remarquable.

6 Arnstad : dans un rôle hybride de back droit en perte de balle et un peu plus haut en possession, il a fait une entame propre et intéressante. Trop loin de Thiago pour l’empêcher de faire 2-1.