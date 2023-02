Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anderlecht aurait pu largement s’éviter la frayeur des tirs au but. Heureusement pour les cœurs des supporters bruxellois, cette séance n’a été qu’une formalité. Refaelov, d’une panenka, Vertonghen et Verschaeren ont maîtrisé leurs nerfs. Tout comme Bart Verbruggen, auteur de trois arrêts. « Je lui ai dit de donner le ballon aux adversaires avec un grand sourire », expliquait Brian Riemer dans un état euphorique après la qualification au terme d’une séance parfaite pour un Sporting bien aidé par trois frappeurs bulgares aux abois.

C’est la troisième fois cette saison que le RSCA se qualifie de la sorte après les Young Boys et le Lierse. Cette fois-ci, cela offre une place en huitièmes de finale de Conference League. Et dire qu’historiquement, Anderlecht n’a jamais été serein dans ce genre d’exercice. Par le passé, il n’aurait pas non plus eu besoin des tirs au but pour fêter cette qualification européenne. La troisième avec un troisième coach. Mazzù avait célébré face à Berne, Veldman à Silkeborg et, donc, Riemer contre Ludogorets.