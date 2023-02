Scandale au Parlement européen: un collectif de militants marocains se constitue partie civile

Lancé lundi, le groupe est composé de proches d’activistes « détenus arbitrairement » au Maroc et de « citoyens lésés par le réseau de corruption au parlement européen », parmi lesquels l’historien franco-marocain Maâti Monjib et le militant des droits humains Fouad Abdelmoumni.

Figurent parmi les membres du collectif Khouloud Mokhtari, épouse du journaliste emprisonné Soulaimane Raïssouni, Ali Reda Ziane, fils de l’avocat Mohamed Ziane, également en détention, et le journaliste et universitaire Omar Brouksy.

Le 19 janvier, dans une résolution non contraignante, le Parlement européen a dénoncé la détérioration de la liberté de la presse au Maroc et s’est dit « préoccupé » par les allégations de corruption pesant sur Rabat dans le cadre d’une enquête menée par la justice belge et visant aussi le Qatar.

En réponse au vote des eurodéputés, le Maroc a décidé de « réévaluer » ses relations avec le Parlement européen et rejeté toute « ingérence » dans les affaires du royaume.

Quatre personnes sont actuellement en détention provisoire en Belgique, soupçonnées d’avoir intercédé en faveur de puissances étrangères dans les décisions du Parlement européen.