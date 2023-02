Un an après l’invasion de l’Ukraine, Katia, une Ukrainienne, témoigne: «Je me souviens quand la première bombe est tombée…» (vidéo)

Le 24 février 2022, vers quatre heures du matin, Katia est réveillée en sursaut par une première bombe qui vient de s’abattre non loin de chez elle, à Kiev. La jeune femme, danseuse professionnelle en Ukraine depuis de nombreuses années comprend rapidement que la Russie attaque son pays qu’elle chérit tant. Ses valises pour fuir étaient déjà prêtes, fort heureusement. Et là, tout s’enchaîne rapidement.

« J’ai mis cinq jours pour arriver »

La jeune femme âgée de 34 ans réveille sa fille, Sofya (14 ans) et sans hésiter, elles sautent dans leur voiture pour quitter le territoire ukrainien. « J’ai entendu la première bombe tomber sur Kiev, c’était terrible il y avait du feu. Les bombes s’abattaient en nombre. Il y avait des files importantes sur la route, tout le monde voulait partir et fuir la guerre. C’était un flux humain pour traverser la frontière ukrainienne. On a traversé la Hongrie, puis la Pologne, puis l’Allemagne avant d’arriver en Belgique. J’ai mis cinq jours au total », ajoute-t-elle.