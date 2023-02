Le succès sur TikTok de l’Ozempic, utilisé comme une pilule minceur, inquiète les médecins

Ce produit est en fait indiqué pour «le traitement du diabète de type 2 insuffisamment régulé, en complément d’un régime alimentaire et d’exercice physique», précise l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sur son site internet.

«J’ai commencé Ozempic il y a six semaines», raconte une tiktokeuse américaine dans une vidéo vue près de 100.000 fois. En legging et brassière de sport, la jeune femme, visiblement bien plus mince que sur ses photos d’’’avant» continue: «Je n’ai fait aucun exercice, je me suis juste injecté le produit!».

Le sémaglutide, son principe actif, agit en se fixant sur les récepteurs d’une hormone qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie et stimule la libération d’insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé. Il ralentit aussi la vidange de l’estomac, diminuant de fait l’appétit et engendrant des pertes de poids importantes, de l’ordre de 10% en un an. Cette propriété a permis à son concepteur d’obtenir la commercialisation du sémaglutide dans de nombreux pays, dont les États-Unis, à une dose plus forte et sous un autre nom, Wegovy, pour le traitement de l’obésité.