Présenté au monde entier par DJ Khaled, STANY revient sur le morceau «Bonjour», le deuxième single de son projet solo: «Je voulais m’adresser au public en utilisant un mot universel que tout le monde connaît»

Cela fait des années que STANY fait secrètement partie du paysage musical en tant que compositeur et producteur. Ses mélodies ont fait le tour du monde, atteignant des milliards de stream et de vues. Parmi ses collaborations, on peut notamment citer DJ Snake, Selena Gomez, Justin Bieber, Cardi B, J. Balvin… rien que ça ! En octobre dernier, STANY se décide à lancer son projet solo. C’est le seul et unique DJ Khaled qui le présente à la face du monde et STANY nous dévoile « Only You » en featuring avec Rema et Offset, que vous avez récemment pu voir en featuring avec le rappeur Hamza sur l’album « Sincèrement ».

Après le succès de ce premier titre, le DJ et compositeur français, est de retour ce 24 février avec un nouveau titre : « Bonjour (Pi ! Pou !) ». STANY explique que « c’est le premier titre que j’ai composé pour mon album, même s’il sort après « Only You ». Je l’ai naturellement appelé « Bonjour » car je voulais m’adresser au public en utilisant un mot universel que tout le monde connaît. Pour m’adresser au public j’ai cherché des sonorités africaines en hommage à mes racines sur un bon son électro que je voulais facile à fredonner, avec un défi technique, celui de n’utiliser aucun synthé ».

Ce titre est accompagné d’un clip officiel haut en couleur et plein de vie, tourné en Afrique du Sud. La vidéo met en scène les « Ghetto Kids », un groupe de danseurs d’Ouganda connus à l’international pour leur énergie communicative.