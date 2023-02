Guerre en Ukraine: le jour de l’anniversaire de l’invasion russe, l’Ukraine dit préparer une contre-offensive, «2023 sera l’année de notre victoire»

«Le 24 février, des millions d’entre nous ont fait un choix. Pas de drapeau blanc (symbolisant la reddition, NDLR) mais un drapeau bleu et jaune (aux couleurs de l’Ukraine, NDLR). Faire face au lieu de fuir. Résister et combattre», souligne dans son message Volodymyr Zelensky. «C’était une année de douleur, de tristesse, d’espoir et d’unité. Mais nous sommes restés invaincus. 2023 sera l’année de notre victoire», a-t-il conclu.

Le message était accompagné d’une vidéo montrant d’une part les souffrances dues à la guerre et soulignant, d’autre part, la ténacité et l’unité du peuple ukrainien, à grand renfort de drapeaux nationaux.

Le vendredi 24 février marque la date anniversaire du déplacement des troupes armées russes par-delà la frontière avec l’Ukraine, déclenchant l’invasion par la Russie de son pays voisin et le début d’un nouveau conflit de vaste ampleur sur le Vieux Continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Outre de lourdes pertes en vies humaines, les affrontements ont aussi provoqué de larges déplacements de populations, ainsi qu’une crise de l’asile et de l’énergie en Europe.

«Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer», a affirmé M. Reznikov sur Facebook.