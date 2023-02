Un an de guerre en Ukraine: un «tribunal populaire» appelle à ce que Vladimir Poutine soit jugé! (direct)

Belga

«Ce n’est pas un plan de paix, c’est une position où la Chine réaffirme les positions exprimées depuis le début», a-t-il déclaré avant un Conseil de sécurité de l’ONU, notant que pour être un plan de paix, il devrait être «opérationnalisé» et que pour le rendre «crédible», les Chinois devraient aussi se rendre à Kiev.

15H47 > Le dirigeant hongrois Orban appelle de nouveau à un cessez-le-feu

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui ne cesse de fustiger la « guerre indirecte » menée par l’Europe contre la Russie, a lancé vendredi un nouvel appel à un cessez-le-feu dans le conflit qui ravage l’Ukraine depuis un an.

« Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les perspectives d’un accord de paix acceptable par les deux parties sont faibles », a écrit le dirigeant sur Twitter.

« Mais la première étape est certainement de négocier un cessez-le-feu. C’est la seule manière de sauver des vies », a-t-il insisté.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement hongrois maintient une position ambiguë, se gardant de critiquer le président russe.

Viktor Orban, qui entretenait des liens étroits avec Vladimir Poutine avant la guerre, refuse d’envoyer des armes à Kiev et appelle régulièrement à des pourparlers de paix, tout en blâmant l’impact économique des sanctions de Bruxelles.

Il avait prôné samedi, dans son discours annuel sur l’état de la Nation, un maintien des relations économiques avec la Russie, dont la Hongrie est très dépendante énergétiquement.

Contrairement à la plupart de ses partenaires européens, M. Orban ne s’est jamais rendu en Ukraine depuis le début de la guerre.

Les relations avec son voisin sont tendues de longue date, notamment autour du sort de la Transcarpatie, région ukrainienne qui était sous contrôle de Budapest jusqu’à la Première guerre mondiale et abrite une importante minorité hongroise.

15H18 > Une entreprise chinoise envisage de produire des drones pour la Russie

Une entreprise chinoise envisage de démarrer une production de drones « rôdeurs » pour le compte de l’armée russe en vue d’une possible utilisation pour frapper des cibles en Ukraine, affirme l’hebdomadaire allemand Der Spiegel vendredi.

Des négociations en ce sens ont été entamées entre les responsables militaires russes et le fabricant chinois de drones Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology, indique le journal, sans citer de source.

Bingo se serait dit prêt à produire dans un premier temps 100 drones du type ZT-180, de les tester et de les livrer d’ici le mois d’avril prochain au ministère russe de la Défense.

Ce modèle de drone est similaire aux drones Shahed-136 fabriqués en Iran, selon des experts militaires interrogés par le journal, et peut transporter une charge explosive de 35 à 50 kilogrammes. La Russie a utilisé des Shahed-136 armés pour frapper des cibles en Ukraine.

Dans un deuxième temps, le fabricant chinois envisage de transférer à la Russie des composants et son savoir-faire afin qu’une production de drones puisse commencer localement, affirme le Spiegel.

Cela pourrait alors permettre à Moscou de produire lui-même 100 drones de ce type par mois, ajoute-t-il.

Ces engins sont techniquement connus sous le nom de « munition rôdeuse » car ils peuvent tourner en rond avant d’être dirigés vers leurs cibles.

15H12 > La nouvelle salve de sanctions de Washington sur la Russie vise également des intermédiaires européens

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle salve de sanctions visant la Russie, un an jour pour jour après le début de l’invasion de l’Ukraine, et ciblent également des personnes et entreprises de pays européens, notamment de Suisse.

Washington cible, entre autres, des entreprises et personnes russes des secteurs du métal, des mines, des équipements militaires ou des semi-conducteurs, a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué, mais aussi une trentaine de personnes et entreprises de pays européens, accusés d’avoir aidé à contourner les sanctions.

15H09 > Un « tribunal populaire » appelle à ce que Poutine soit jugé

Vladimir Poutine devrait être inculpé et poursuivi « dès que possible » pour plus de « 1.000 cas de crimes d’agression » commis en Ukraine, a déclaré un « tribunal populaire » à La Haye vendredi, jour du premier anniversaire de l’invasion russe.

Ce « Tribunal de l’Ukraine », symbolique et sans pouvoir légal, a exhorté la communauté internationale « à prendre les mesures appropriées » pour arrêter le président russe et le « traduire en justice devant un tribunal officiel pour l’Ukraine dès que possible ».

Trois « juges » internationaux ont prononcé une « ordonnance confirmant la mise en accusation » de M. Poutine pour des actes commis « depuis janvier 2021 ou plus tôt » (ce qui inclut la planification de l’agression), à l’issue d’une semaine d’audiences dans la ville de La Haye, siège de plusieurs tribunaux internationaux.

Bien que symboliques, les activités du « tribunal » visent selon ses organisateurs à « combler un vide en matière de responsabilité » alors qu’il n’existe actuellement aucun vrai tribunal capable de juger les « crimes d’agression » en Ukraine.

Ces crimes comprennent l’invasion ou l’occupation militaire ainsi que le bombardement d’un pays par un autre, selon le Statut de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), qui siège à La Haye.

La CPI, qui mène des enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Ukraine, n’a pas le pouvoir de juger des crimes d’agression contre la Russie qui n’est pas signataire du Statut de Rome.

Les audiences ont été l’occasion d’« entendre les survivants » et de « consigner de manière plus formelle » leurs témoignages, a ajouté Priya Pillai, avocate internationale.

Elles ont été initiées par le « Tribunal populaire des citoyens du monde », lancé en 2021 par Benjamin Ferencz, procureur aux procès de Nuremberg contre les nazis, et l’organisation Cinema for Peace.

15H07 > Les milliardaires russes ont perdu 67 milliards de dollars

Les 23 milliardaires russes repris dans la liste des 500 personnes les plus riches au monde ont perdu ensemble, après un an de guerre en Ukraine, 67 milliards de dollars ou un cinquième de leur fortune cumulée.

Le 23 février 2022, la veille de l’invasion russe de l’Ukraine, le patrimoine des 23 Russes les plus riches s’élevait à 339 milliards de dollars.

Le plus grand perdant est Alexeï Mordachov, propriétaire du géant de l’acier Severstal. Son patrimoine a perdu 6,7 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Mais avec une richesse estimée à 19,8 milliards de dollars, il demeure le quatrième Russe le plus riche.

Par contre, d’autres Russes fortunés ont vu leur patrimoine grossir, comme Andrey Guryev, grâce à la hausse de la valorisation du groupe PhosAgro, grand producteur d’engrais. Guryev est le fondateur et le plus gros actionnaire de l’entreprise.

14H51 > La Suède va livrer « environ » 10 chars Leopard et des systèmes anti-aériens à l’Ukraine

La Suède va livrer « environ » dix chars Leopard à Kiev ainsi que des systèmes anti-aériens, a annoncé vendredi le gouvernement suédois alors que le monde commémore le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le pays scandinave compte envoyer à l’Ukraine environ dix chars Leopard 2A5 qu’il détient ainsi que des systèmes anti-aériens IRIS-T et HAWK, ont précisé le Premier ministre Ulf Kristersson et le ministre de la Défense Pål Jonson lors d’une conférence de presse.

Belga

14H18 > La Pologne va livrer plus de chars à l’Ukraine « dans quelques jours »

La Pologne va livrer davantage de chars de combat à l’Ukraine « dans quelques jours », a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, après l’annonce par Varsovie de l’envoi de quatre chars Leopard 2. « Nous pouvons transférer nos chars très bientôt… et dans quelques jours nous allons livrer de très bons chars PT-91, 60 chars vont arriver en Ukraine », a dit M. Morawiecki à des journalistes à Kiev.

de videos

14H09 > L’armée néerlandaise forme des Ukrainiens également aux Pays-Bas

L’armée néerlandaise entraîne des militaires ukrainiens à l’étranger, mais aussi aux Pays-Bas, a affirmé son « patron », le général Onno Eichelsheim, dans un entretien publié vendredi par le journal ’De Telegraaf’, sans fournir davantage de détails. La formation des Ukrainiens a notamment trait aux armes et aux véhicules que les Pays-Bas fournissent à l’Ukraine, a indiqué le chef d’état-major de l’armée néerlandaise. « Bien sûr, nous préparons les Ukrainiens pour les livraisons de chars », a-t-il expliqué à l’occasion du premier anniversaire du début de l’invasion russe de l’Ukraine.

13H23 > Varsovie bloque les nouvelles sanctions européennes

La Pologne bloquait encore vendredi l’adoption d’une 10e série de sanctions européennes envers la Russie pour son invasion de l’Ukraine, selon des sources diplomatiques. L’UE souhaitait symboliquement confirmer ce 10e « paquet » de sanctions le jour du premier anniversaire de l’invasion, ce 24 février.

Jeudi, des sources diplomatiques indiquaient que les ambassadeurs des 27 s’étaient accordés sur l’intégralité des nouvelles sanctions telles que proposées par la Commission européenne, « à l’exception d’un élément » qui devait encore être « clarifié avec la Commission ». Les représentants des Etats membres devaient se retrouver vendredi matin.

13H20 > La Russie « répliquera » si l’Ukraine attaque la région séparatiste prorusse en Moldavie

La Russie a affirmé vendredi qu’elle « répliquerait » à toute « provocation » militaire ukrainienne dans la région séparatiste prorusse de Transdniestrie, en Moldavie, où Moscou dispose d’un contingent militaire. « Que personne n’en doute : les forces armées de la Fédération de Russie répliqueront de manière adéquate à toute provocation du régime de Kiev », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Lire aussi Le témoignage de Maxime, un réfugié Ukrainien arrivé à Liège en juillet dernier: «Je n’ai toujours pas trouvé de job» (vidéo)

13H19 > Missing Children Europe appelle à la protection et à la prise en charge des enfants

Les organisations de la société civile européenne, qui défendent les droits des enfants d’Ukraine et d’ailleurs, adressent aux autorités européennes et nationales leurs recommandations pour que tous les enfants touchés par la guerre reçoivent les soins et la protection dont ils ont besoin pour rester en sécurité et en bonne santé, relaie vendredi à l’occasion du triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine la fédération européenne des enfants disparus et sexuellement exploités, Missing Children Europe.

13H09 > L’organisation de lutte contre le blanchiment Gafi suspend l’adhésion de la Russie

L’adhésion de la Russie comme membre du Groupe d’action financière (Gafi) a été suspendue, a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, lui reprochant notamment la « violation manifeste » des « principes fondamentaux » de l’institution. « Les actions inacceptables de la Fédération russe vont à l’encontre des principes fondamentaux du Gafi visant à promouvoir la sécurité et l’intégrité du système financier », souligne le Gafi dans un communiqué, renouvelant son « soutien au peuple ukrainien ». La Russie reste toutefois dans l’obligation de respecter les principes du Gafi, précise ce dernier.

11H47 > La Pologne annonce la livraison du premier char Leopard 2 à l’Ukraine vendredi

La Pologne a livré les premiers chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande à l’Ukraine, a annoncé vendredi le ministre polonais de la Défense, à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe. « Aujourd’hui, les Leopard polonais se trouvent déjà en Ukraine », a indiqué Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, sans donner de précision sur le nombre de chars remis à Kiev.

Photo News

11H22 > L’Ukraine « vaincra sans aucun doute » malgré « une année sombre de désespoir », dit Stoltenberg

L’Ukraine « vaincra sans aucun doute » dans sa guerre contre la Russie malgré « une année sombre de désespoir » depuis l’invasion du pays par l’armée de Moscou, a déclaré vendredi le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg. « La liberté n’est pas gratuite. Nous devons nous battre pour elle tous les jours. Aujourd’hui, c’est le peuple ukrainien qui se bat courageusement pour sa liberté. Et malgré une année sombre de désespoir et de destruction, sa détermination et son courage l’emporteront sans aucun doute », a-t-il déclaré devant des journalistes à Tallinn.

de videos

11H12 > Charles III dénonce l’« attaque d’envergure non provoquée » de la Russie

Le roi Charles III a dénoncé vendredi « les souffrances inutiles » infligées à l’Ukraine en raison de l’« attaque d’envergure non provoquée » lancée par la Russie il y a un an, sortant de manière exceptionnelle de la réserve que s’imposent les souverains britanniques. « Cela fait maintenant un an que le peuple ukrainien souffre de manière inimaginable d’une attaque d’envergure non provoquée contre sa nation », a déclaré dans un communiqué, le jour du premier anniversaire de l’invasion russe, le souverain qui avait reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Londres le 8 février.

11H02 > Washington renforce ses sanctions contre la Russie

La Maison Blanche a annoncé vendredi un renforcement des sanctions destinées à frapper durement l’économie de la Russie pour son invasion de l’Ukraine, débutée il y a tout juste un an et à réduire l’accès de Moscou à des technologies sensibles comme les semi-conducteurs. Les sanctions, qui ciblent des secteurs comme les banques et l’industrie de la défense, toucheront « plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et de pays tiers à travers l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l’effort de guerre de la Russie », a déclaré la Maison Blanche.

Les nouvelles sanctions – qui viennent s’ajouter aux multiples mesures précédentes imposées au cours des 12 derniers mois – viseront « une douzaine d’institutions financières russes, en alignement avec des alliés et des partenaires, ainsi que des responsables russes et des autorités mandataires opérant illégalement en Ukraine. »

10H58 > Le président allemand « doute » du rôle constructif de la Chine

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exprimé vendredi ses « doutes » sur le « rôle constructif » que la Chine peut jouer pour la paix en Ukraine, après la publication de la position chinoise en 12 points. « Toute proposition constructive, qui nous rapproche d’une paix juste, est la bienvenue. Il est encore douteux que la Chine, puissance mondiale, veuille jouer un tel rôle constructif », a-t-il dit lors d’une cérémonie à Berlin à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe.

Lire aussi Après avoir fui l’Ukraine il y a bientôt un an, Oleh, Yuliya et Liudmilia, de Sivry-Rance, sont à la recherche d’une nouvelle maison pour reconstruire leur vie: «J’évite de leur parler du conflit parce qu’ils regardent déjà en permanence les infos»

10H54 > Le G7 va appeler à s’abstenir de toute aide militaire à Moscou (Tokyo)

Le Groupe des Sept va appeler vendredi à s’abstenir d’envoyer de l’aide militaire à la Russie, lors d’un sommet virtuel vendredi, a déclaré le Premier ministre japonais. « Compte tenu du soutien militaire à la Russie par des pays tiers qui a été signalé, le G7 a l’intention d’appeler à ce que ce soutien cesse », a déclaré Fumio Kishida à des journalistes, quelques heures avant que le Japon ne préside la réunion.

Belga

09H26 > L’Otan se dit « résolue à aider l’Ukraine » face à la Russie

L’Otan s’est dite vendredi « résolue à aider l’Ukraine » face à la Russie, qui « n’est pas parvenue à briser la détermination du peuple ukrainien » en un an de guerre. Pour l’Alliance, la Russie doit mettre fin « immédiatement » à sa « guerre illégale » qui a un impact sur l’approvisionnement alimentaire et énergétique mondial. Elle exige que Moscou réponde de ses « crimes de guerre ».

Belga

09H16 > La Russie remportera « la victoire », prête à aller jusqu’aux « frontières de la Pologne »

L’ex-président et numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a juré vendredi la « victoire », assurant, pour le premier anniversaire de l’offensive contre l’Ukraine, que son pays était prêt à aller jusqu’aux frontières de la Pologne. « Nous atteindrons la victoire », a-t-il écrit sur Telegram, assurant que l’objectif était de « repousser les frontières des menaces contre notre pays le plus loin possible, même s’il s’agit des frontières de la Pologne ».

de videos

09H12 > Poutine « n’atteindra pas ses objectifs impérialistes », dit Scholz

Vladimir Poutine « n’atteindra pas ses objectifs impérialistes » en Ukraine, a déclaré vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz dans un message vidéo à occasion du premier anniversaire de l’invasion russe. « Plus tôt le président russe réalise qu’il n’atteindra pas ses objectifs impérialistes, plus grandes seront les chances d’une fin prochaine de la guerre », a-t-il affirmé. « Poutine a toutes les cartes en main. Il peut mettre fin à cette guerre », a ajouté M.Scholz.

« Le président russe a échoué. Vladimir Poutine a tablé sur la division et le contraire s’est passé », a déclaré le chancelier. « L’Ukraine est plus unie que jamais. L’Union Européenne est solidaire », a-t-il ajouté. M.Scholz a assuré Kiev du « soutien » de Berlin.

08H34 > « 2023 sera l’année de notre victoire », déclare Zelensky un an après l’invasion russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit sur Twitter vendredi matin, soit un an jour pour jour après l’invasion du pays par son voisin russe, que 2023 serait « l’année de la victoire ». Le message était accompagné d’une vidéo montrant d’une part les souffrances dues à la guerre et soulignant, d’autre part, la ténacité et l’unité du peuple ukrainien, à grand renfort de drapeaux nationaux.

« Le 24 février, des millions d’entre nous ont fait un choix. Pas de drapeau blanc (symbolisant la reddition, NDLR) mais un drapeau bleu et jaune (aux couleurs de l’Ukraine, NDLR). Faire face au lieu de fuir. Résister et combattre », souligne dans son message Volodymyr Zelensky. « C’était une année de douleur, de tristesse, d’espoir et d’unité. Mais nous sommes restés invaincus. 2023 sera l’année de notre victoire », a-t-il conclu.

Belga

07H54 > Macron affirme que la France est aux « côtés » des Ukrainiens et appelle à leur « victoire »

Emmanuel Macron a adressé vendredi un message de « solidarité » aux Ukrainiens après un an de guerre menée par la Russie, appelant de ses voeux leur « victoire » et la « paix ». « Ukrainiennes, Ukrainiens, La France se tient à vos côtés. À la solidarité, à la victoire et à la paix », a affirmé le président français sur Twitter.

07H17 > Le groupe russe Wagner revendique la prise d’une localité près de Bakhmout

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé vendredi que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Berkhivka, juste au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir depuis plusieurs mois. Le village de Berkhivka, appelé Berkhovka en russe, « est entièrement sous notre contrôle. Les unités de Wagner contrôlent l’intégralité de Berkhovka », a déclaré Evguéni Prigojine dans un communiqué publié par son service de presse. L’AFP n’a pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante.

04H17 > Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars à l’Ukraine

Washington va verser une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, d’un montant de 2 milliards de dollars, un an jour pour jour après le début de l’invasion russe, a annoncé jeudi un haut responsable américain. « Les Etats-Unis annoncent aujourd’hui 2 milliards d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine », a indiqué sur CNN le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Il n’a pas donné le détail de ces nouvelles livraisons.

02H45 > Pékin appelle la Russie et l’Ukraine à « éviter d’attaquer des civils ou des bâtiments civils »

Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l’Ukraine à éviter toute attaque contre des civils, dans un document en 12 points publié vendredi, un an après le début du conflit. « Les parties (impliquées) dans le conflit doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, éviter d’attaquer des civils ou des bâtiments civils », estime dans ce document le ministère chinois des Affaires étrangères.