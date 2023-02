«Les 12 Coups de midi»: voici qui se cache sous l’étoile mystérieuse, complètement dévoilée, mais pas encore gagnée par Florian (photo)

Jean-Luc Reichmann a bien évidemment reconnu Pierre Lescure, tout comme le public présent et les téléspectateurs. Malheureusement, depuis la nouvelle règle qui oblige à faire un coup de maître pour pouvoir proposer un nom à l’étoile mystérieuse, Florian n’a pas pu émettre le nom de Pierre Lescure.

Ce 23 février, les téléspectateurs ont découvert une étoile mystérieuse entièrement dévoilée, révélant le visage de Pierre Lescure. Le célèbre journaliste, qu’on retrouve dans « C à Vous » présenté par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, est caché dans la dernière étape du jeu « Les 12 Coups de midi » sur TF1.

Le jeune homme, qui n’est pas le pro des coups de maître, doit attendre d’en faire un pour espérer décrocher les nombreux cadeaux et la voiture. Le plus dur jusque-là est de ne pas se faire éliminer… parviendra-t-il à rester en place, et surtout, à réaliser un coup de maître ? Réponse ce vendredi midi sur TF1.