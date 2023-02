Une véritable source d’inspiration: ce footballeur bègue émeut les internautes lors de son interview d’après-match (vidéo)

« J’ai eu ma blessure, donc je suis content d’avoir marqué, content d’avoir gagné », explique-t-il face à la caméra du club avant de parler plus précisément de sa prestation.

En moins d’une semaine, la vidéo a atteint plus de 11 millions de vue rien que sur Twitter. Et c’est une véritable vague de bienveillance et de remerciements qui a déferlé pour Sema.