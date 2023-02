La police se mobilise en nombre pour retrouver Emilietta, une Belge portée disparue depuis mercredi: «Nous demandons à tout le monde de vérifier»

« Nous n’abandonnons évidemment pas encore », déclarait ce vendredi matin Bart Lepage de la cellule « Personnes disparues » de la police fédérale. Un briefing devait déterminer comment les différentes forces de police allaient organiser la suite des recherches.

Des drones de la police et des pompiers ainsi que l’hélicoptère de la police fédérale ont déjà été déployés jeudi lors de la recherche d’Emilietta Chini, une femme souffrant de démence, disparue depuis mercredi à Maasmechelen. Des maîtres-chiens des Pays-Bas et d’Allemagne sont descendus avec leurs chiens de recherche, où ils ont fouillé des zones délimitées dans la forêt de Mechels, de la Steenweg d’As vers Eisden-Tuinwijk, avec des familles, des amis et d’autres volontaires. Les chiens de recherche sont entraînés à détecter les personnes immobiles ou ne bougeant pas.