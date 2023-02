«La vigilance permanente de nos policiers sur le terrain…»: la police de Mons-Quévy ne s’attendait probablement pas à cela en contrôlant le coffre d’un automobiliste (photo)

Lors d’un contrôle de véhicule, une équipe PUMAS (patrouille urbaine montoise d’appui et de sécurisation) ressent une forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle. Les forces de l’ordre poussent donc ses investigations plus loin.

Les policiers trouvent plus de 900 grammes de cannabis dans le coffre du véhicule et procèdent ensuite à une visite au domicile du conducteur. Ils y découvrent 5000 €, 9 GSM, 2 ordinateurs et 46 grammes de résine de cannabis.