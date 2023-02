Circuit Het Nieuwsblad: malade, Dylan Teuns déclare forfait

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) ne prendra pas le départ du Circuit Het Nieuwsblad, la course d’ouverture de la saison cycliste belge, samedi.

Teuns, qui était un des leaders de l’équipe, est remplacé par l’Israélien Guy Sagiv au sein de l’équipe Israel-Premier Tech. Sep Vanmarcke, vainqueur de la course d’ouverture en 2012, sera le leader de l’équipe samedi, mais le Courtraisien n’est pas non plus dans sa meilleure forme. Il souffre de maux d’estomac.