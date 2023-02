Le message poignant de Sophie, la fille de Marc Tarabella, le jour de son anniversaire: «Quelle injustice que de s’en prendre à mon papa!»

La maman de Marc Tarabella, 81 ans, vit dans la commune, tout comme sa sœur. Marc Tarabella a deux enfants, Sophie et Valentin, d’une seconde union. Et ils sont soudés.

Il ne lâche rien, clame toujours son innocence dans le fameux dossier de corruption au Qatar et au Maroc dans lequel il est soupçonné. De la prison, Marc Tarabella dit garder le moral. Il prend des nouvelles de sa commune, fait du sport. Mais surtout, sa famille est sa priorité. Quand nous l’avons rencontré, c’était son message principal : « Je pense à ma famille ».

Ce vendredi, Sophie, une superbe jeune fille discrète, envoie tout de même son cri du cœur sur les réseaux sociaux. Parce que ce vendredi, elle a 32 ans, et chez les Tarabella, on fête les anniversaires en famille. Unis.

Elle écrit : « Aujourd’hui devrait être un jour de fête. J’ai pourtant du mal à l’accepter dans la tête, Impossible pour moi de nous réunir aujourd’hui, Car je ne peux envoyer l’invitation au premier homme de ma vie, je sais que tu n’es pas parti vers l’infini, et que je te reverrai à la sortie, Et pourtant… »

« Système défaillant »

« Quelle gêne que tu sois là-bas ! Quelle infamie que de faire ça à un homme comme toi ! Quelle honte de vouloir démolir ce ‘Tarabella’! Quelle injustice que de s’en prendre à mon papa ! Malgré cet acharnement, tu restes humble et vaillant, tu te dis que tu apprends. Tu observes ce système défaillant. Sans jamais jouer les dolents ! Que tes détracteurs s’en donnent à cœur joie. La famille et les amis ont beau être en émoi, rien ni personne ne te lâchera. Tant que ces mensonges n’auront pas volé en éclats, ta personnalité hors norme triomphera. L’être exceptionnel que tu es reviendra, et ceux qui ont espéré ton désarroi, acquiesceront le fait de s’être trompés sur toi !

Si je me souviendrai de cet anniversaire longtemps, sache que tu as le soutien de nombreux gens, que Val (Valentin, son fils d’une seconde union, NdlR) moi sommes fiers d’être tes enfants, et que nous t’aimons au-delà ».