Ras-le-bol total pour un Belge qui décide d'installer... une clôture électrique pour protéger son jardin: «Il sera tenu pour responsable»

Cela fait 20 ans que le couple réside dans ce quartier de Flandre-Orientale, entre Haaghoek et Leberg. Autant de temps que ces citoyens voient passer l’« Omloop het Nieuwsblad », une course cycliste réputée dans les Ardennes flamandes, et avec elle un grand flot de fans de cyclisme qui n’hésitent pas à entrer sur le terrain des propriétés du quartier pour mieux voir les coureurs.

Un habitant a alors décidé, depuis quelques années, d’installer une clôture électrifiée pour dissuader les badauds et protéger son jardin. Des panneaux ont été placés pour avertir ces derniers, a-t-il expliqué à nos confrères de Het Gazet van Antwerpen.