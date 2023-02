Le championnat de Belgique des rallyes s’ouvre ce week-end avec l’Haspengouw qui se déroulera dans la région de Landen au cours de la seule journée de samedi. Cette année, un calendrier de… 13 épreuves est proposé aux candidats champions ! Abondance de biens pour une discipline qui souffre plus que jamais de son image depuis le double accident mortel du Condroz, et pour laquelle la plupart des concurrents s’étaient prononcés pour… une réduction du calendrier !

A l’inverse, trois nouvelles épreuves vont faire leur apparition cette année : le rallye des Ardennes, Bertrix et l’Aarova ! Et le calendrier proposera deux déclinaisons : « Championship » qui réunira six épreuves (Haspengouw, TAC, Wallonie, Ypres, East Belgian et Spa), et « Cup » avec sept rallyes (South Belgian, Ardennes, Sezoens, Bertrix, Aarova, Omloop van Vlaanderen et Condroz). Les candidats au titre suprême pourront faire valoir leurs cinq meilleurs résultats en « Championship » et y ajouter deux résultats en « Cup », où ils pourront choisir ces épreuves à la carte et donc ne pas toujours affronter leurs adversaires directs. En plus du fait que les plus nantis pourront multiplier les participations en « Cup » avant de n’en retenir que les deux meilleures. Une solution « à la Belge », qui aura permis à la fédération (RACB) de ne pas décider, de s’acoquiner avec certains organisateurs (souvent impliqués dans d’autres rallyes déjà), et surtout de ne pas faire passer à la trappe certaines épreuves qui avaient pourtant montré leurs limites l’an dernier (et même avant)…