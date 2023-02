Pierre Locht évoque sa position de CEO du Standard: «Un rôle intéressant que je n’ai pas encore regretté une minute»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En octobre 2022, Jean-Michel Javaux avait rejoint Steven W. Pasko, Josh Wander et Juan Arciniega au Conseil d’administration du Standard. C’est le seul Liégeois qui y siège. « L’objectif est qu’il fasse le lien entre le club et les acteurs politiques et économiques de la région », indique Pierre Locht.

« C’est une chance de l’avoir à bord. Le Conseil d’administration du Standard n’est aujourd’hui pas dans sa mouture définitive. Il n’y a rien d’imminent mais d’autres arrivées devaient suivre. »