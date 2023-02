Des vacances qui virent au drame pour Lisa: elle se retrouve avec une facture de 22.000 euros à payer, «comme si ce n’était pas suffisant»

Un couple de Britanniques était en vacances à Naples, dans le sud de l’Italie pour fêter leurs quatre ans de relation. Malheureusement, si pendant leur séjour, ces derniers se sont fait dérober leur téléphone portable la mésaventure ne s’arrête pas là, ont-ils expliqué à nos confrères du Mirror.

de videos

En effet, durant ce temps-là, les voleurs n’ont pas hésité à passer toute une série d’appels dont certains vers des numéros surtaxés. Lorsque la propriétaire du smartphone a finalement reçu sa facture de téléphone des jours plus tard, celle-ci s’élevait à plus de 20.000 livres soit plus de 22.000 €.