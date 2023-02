Guerre en Ukraine: l’Otan se dit «résolue à aider l’Ukraine» face à la Russie, qui «n’est pas parvenue à briser la détermination du peuple ukrainien»

«Nous intensifions encore le soutien politique et pratique que nous apportons» à l’Ukraine «et nous continuerons de la soutenir aussi longtemps qu’il le faudra pour qu’elle l’emporte», selon une déclaration diffusée le jour du premier anniversaire de l’invasion russe.

Pour l’Alliance, la Russie doit mettre fin «immédiatement» à sa «guerre illégale» et elle devra réponde de ses «crimes de guerre».

«La Russie porte l’entière responsabilité de cette guerre, violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies», écrit l’Otan.

La Russie «ne s’est à aucun moment montrée véritablement prête à travailler à une paix juste et durable», ajoute-t-elle.

Les pays de l’Alliance «condamnent tous ceux, et notamment le Bélarus, qui facilitent activement la guerre que mène la Russie», sans désigner explicitement d’autre pays que celui dirigé par Alexandre Loukachenko.

«Les crimes de guerre et autres atrocités perpétrés par les Russes ne sauraient rester impunis», ajoute l’Alliance.

Elle souligne aussi que «l’attachement» de ses membres au traité fondateur — qui comprend une clause de défense mutuelle à l’article 5 — est «sans faille», et se dit «plus forte et plus unie que jamais».

«Nous demeurons prêts à défendre chaque centimètre carré du territoire de l’Alliance (face à) toutes les menaces et tous les défis», précise la déclaration.

Cet article 5 ne concerne pas l’Ukraine, non-membre de l’Otan, mais des pays voisins, la Pologne, la Roumanie et la Lituanie, le sont.

L’Alliance «se félicite» que la Finlande — frontalière avec la Russie — et la Suède ont «décidé» de la rejoindre.