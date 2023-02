Qui remportera le derby de Wallonie picarde en D3 ACFF entre Tournai et le Pays Vert? Répondez à notre sondage!

Pour le RFC Tournai, le bilan est plus sombre. Comme leurs voisins athois, les Tournaisiens n’ont pris qu’un point sur les deux dernières rencontres. Mais ils affichent un bien pire bilan sur les cinq dernières rencontres avec un triste 3/15. Pire ! Les pensionnaires du stade Luc Varenne n’ont pas encore gagné en 2023, la dernière victoire remonte au 4 décembre dernier face au Léopold.

Autant dire que ce match vaudra le détour ! Si le Pays Vert reste sur deux matches sans victoire avec un partage et une défaite, il affiche tout de même un satisfaisant 10 points pris sur quinze lors des cinq dernières rencontres.

Alors, l’occasion idéale pour se relancer pour les Sang et Or ou de creuser encore un peu plus l’écart pour le Pays Vert ? Donnez-nous votre avis !