L'erreur de Jorre lui cause de gros ennuis: il reçoit une facture de 1.828 euros, «Malheureusement ...»

Comme ses grands-parents l’ont fait pendant des années, Jorre Moors a depuis tout jeune parcouru les marchés de Flandre pour vendre divers produits et surtout des fruits et légumes. Fort de son succès, le jeune homme a développé ses services et propose depuis des années des livraisons à domicile. Dernièrement, le maraîcher a même publié des recettes pour permettre à ses clients de trouver des idées plus facilement, a-t-il expliqué à nos confrères de Het Belang van Limburg.

Dernièrement, le jeune entrepreneur a mis en ligne une recette de lasagne qu’il a imagée avec une photo qu’il a sélectionnée sur le site Pinterest. Malheureusement, celle-ci n’était pas libre de droits… Et, quelque temps plus tard, Jorre reçoit une lettre.