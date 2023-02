La fin d’une application historique sur vos smartphones: «Nous comprenons que c’est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de fans»

Car depuis ce jeudi 23 février, le jeu n’est plus disponible. « Nous avons décidé de retirer Angry Birds du Google Play Store », explique Rovio au travers d’un communiqué. « Nous comprenons que c’est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de fans, tout comme pour l’équipe qui a travaillé dur pour faire de Angry Birds une réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les fans d’Angry Birds qui ont montré leur amour à la marque et à ce jeu depuis le début », ajoute l’éditeur.

Comment ne pas se souvenir d’Angry Birds. Ce petit jeu, qui consistait à envoyer des oiseaux sur des constructions pour éliminer des cochons verts, était rapidement devenu une référence du genre. Véritable phénomène à l’époque, le titre de Rovio, l’éditeur, était plebiscité par les joueurs qui l’ont téléchargé plus de 100 millions de fois depuis 2011. Encore aujourd’hui, Angry Birds Classic garde une note de 4,4/5 sur le Google Play Store. Du moins gardais.

Si Angry Birds Classic n’est donc plus téléchargeable sur Android, il restera disponible sur l’App Store au prix de 1,19 euro… et sous le nom « Red’s First Flight ». Pour le Google Play Store, les joueurs peuvent toujours profiter d’autres jeux de la franchise : Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey, Angry Birds Dream Blast.