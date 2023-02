On a retrouvé Stéphane, Jean-Yves, Nadine et Myriam, les personnages utilisés dans la nouvelle campagne du MR qui enflamme la Vivaldi (photos)

Tous les spécialistes de la communication politique vous le diront : un bon exemple vaut souvent mieux qu’un long discours. Plus encore si le sujet est complexe. Personnaliser ces exemples, donner un visage à ses idées politiques, celui de Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, c’est sacrément important. Lire aussi Stéphane, le «chômeur profiteur» du MR qui enflamme la majorité Vivaldi: «Le débat démocratique mérite mieux» Et c’est exactement ce qu’a fait le MR. Les libéraux lancent une campagne pour plus de justice dans les pensions. En tête de gondole, Stéphane et Jean-Yves, de sacrés « profiteurs ». Nous les avons retrouvés. Nos chômeurs et nos travailleuses sont en fait des mannequins étrangers qui ont cédé leurs droits à l’image pour ces clichés.

L’image de Myriam est associée à des mots-clés comme « femme africaine », « femme mature », « femme noire » et « africain heureux ». Mais on a aussi trouvé une photo de Myriam plus triste, sans maquillage et à moitié nue.

Myriam n’est vraiment pas contente de la pension qu’elle va toucher...

Quant à Stéphane, l’homme est associé à des mots-clés comme « homme âgé souriant ». Mais si Stéphane illustre le portrait du chômeur du parti libéral, il a aussi servi à illustrer une campagne d’une bibliothèque aux Pays-Bas qui proposent des livraisons de livres à domicile. On le trouve aussi… pour proposer des plaques en céramique commémorative lors du décès d’un proche sur Etsy. Stéphane peut aussi mettre un costume-cravate si vous voulez. Stéphane avait posé les mains dans les poches. On peut acheter un carrelage commémoratif avec Stéphane (ou un autre proche) en cas de décès. - DR Sa photo avait déjà été utilisée pour un service de livraison de livres à domicile aux Pays-Bas. Dans la série de photos à laquelle ce mannequin s’est prêté, on en trouve aussi sur d’autres fonds et même les mains dans les poches… Ou encore plus « professionnel » : Stéphane pensif ou Stéphane en costume-cravate. Mais ça faisait peut-être moins « chômeur » ? Autre couple mis en duel : Nadine et Jean-Yves. Nadine a posé pour des photos avec « Triste », « fatiguée » et « malade » comme mots-clés. Ces photos ont déjà servi pour des sites web comme Doctissimo, ou encore pour un centre Alzheimer au Canada. Jean-Yves illustre une étude médicale.