Chaussée de Charleroi et E42 bloquées: le syndicat policier SNPS a manifesté ce vendredi matin à Fleurus

C’était annoncé : une centaine de manifestants étaient présents sur la chaussée de Charleroi, à Fleurus, ce vendredi matin. C’est le syndicat de police SNPS qui était à la manœuvre. Ils ont profité d’un contrôle opéré par la police locale de la zone Brunau pour interpeller et sensibiliser les conducteurs sur leurs revendications. Le syndicat policier proteste en effet depuis plusieurs semaines contre une décision du gouvernement fédéral. Selon lui, ce dernier a retourné sa veste en revenant sur sa décision de revalorisation le salaire du policier.

« Les autorités avaient annoncé en grande pompe un accord sectoriel visant une revalorisation salariale des policiers. Cela n’avait plus eu lieu depuis la réforme des polices en 2000 », nous rappelait récemment Benoît Hannecart, délégué permanent SNPS pour la province du Hainaut. « Mais après le conclave budgétaire, le gouvernement a décidé de revoir sa copie et, au lieu d’une augmentation de 5 % des traitements en 1 an, cela se fera en 3 ans. Les autorités ont mangé leur parole et, en réaction, plusieurs actions sont menées depuis lors. »