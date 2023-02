Handball - Dames | Les Sprimontoises vont découvrir les playoffs pour la première fois!

Une première-là aussi ! Et si les Sprimontoises ont ainsi rempli la plupart de leurs objectifs initiaux, les playoffs offrent une nouvelle fois la possibilité aux filles de Christian Verbert d’emmagasiner de l’expérience. « Mon intérêt se porte avant tout sur la manière plus que sur une place finale. La ½ finale a laissé un goût amer mais, il faut continuer à progresser pour apprendre à jouer 60 minutes comme on a su jouer les 30 premières lors de ce match de Coupe ! », assure Christian Verbert. Mais, pour Sprimont, tout n’est malheureusement pas rose.

Déjà touché par les blessures, Sprimont devra en effet faire sans leur portière Camille Almanza, indisponible pour au moins trois semaines. De son côté, le Fémina devra prendre le meilleur des départs lors de la réception de Waasmunster (Sa, 18 h). Car si les Visétoises ont su montrer de très belles choses à l’issue des dernières semaines, les playdowns constituent un tout nouveau championnat où il conviendra de se montrer d’autant plus efficace.