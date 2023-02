Interpellation citoyenne au conseil communal de Schaerbeek: «Le collège brandit un règlement afin de limiter autant que possible la parole des citoyens et des partis d’opposition»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une fois de plus, le conseil communal de Schaerbeek a connu une soirée fort agitée le 15 février avant d’être suspendu faute de quorum du côté de la Liste du Bourgmestre et le départ de l’opposition. Depuis quelques mois, des Schaerbeekois manifestent haut et fort leur sentiment de ne pas être entendus. La majorité a de nouveau été pointée du doigt mais cette fois-ci à travers une interpellation citoyenne