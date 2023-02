Attentat déjoué à Miss Belgique: l’avocat du suspect armé, Peter C., demande la libération de son client

Selon le parquet fédéral, l’homme avait probablement l’intention de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique, qui se déroulait au sein du parc d’attractions Plopsaland le 11 février. Le suspect avait été interpellé le samedi vers 17h30 à La Panne (Flandre occidentale) en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles. Pour son avocat Me Walter Van Steenbrugge, il n’est cependant aucunement question d’une tentative d’assassinat à caractère terroriste. Son client était armé car il se sentait menacé depuis quelque temps et voulait se protéger, selon la défense.

Me Van Steenbrugge précise qu’un psychiatre judiciaire est arrivé à la même conclusion et a jugé le quadragénaire irresponsable de ses actes. Dans ces circonstances, l’homme de loi a demandé à la chambre du conseil de Bruges, qui doit décider de prolonger ou non la détention de Peter C., de libérer son client.