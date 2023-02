Les pompiers sauvent un chien d’un incendie à Audregnies

L’incendie ne s’est pratiquement pas propagé. Seul un micro-onde et du mobilier de cuisine sont touchés. Les pompiers ont rapidement pu maîtriser les flammes. Sur les lieux, les effectifs étaient tout de même nombreux. L’autopompe de Dour, l’échelle et la citerne de Quiévrain, le véhicule officier de Mons et la police des Hauts-Pays se sont déplacés.