«Il est au fond du gouffre»: la réaction de Pierre Palmade face aux accusations de détention d’images à caractère pédopornographique

Le 10 février dernier, Pierre Palmade, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Ce dimanche 19 février, une autre enquête a été ouverte, pour détention d’images à caractère pédopornographique. Un homme aurait expliqué avoir vu l’humoriste se vanter de pouvoir disposer sexuellement de deux enfants âgés de 7 et 9 ans à peine. Ce mardi 21 février, un autre homme a été entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs à Bordeaux. Selon BFM, cet homme, issu du monde de la nuit, aurait en sa possession des images de Pierre Palmade en train de consulter des contenus pédopornographiques. Pour l’instant, en raison de son état de santé, Pierre Palmade n’a pas été entendu sur cette enquête. Lors des fouilles de la maison de Pierre Palmade, des images à caractère pédopornographique ont effectivement été retrouvées ce 23 février. Il reste à déterminer si ces images viennent d’un ordinateur qui appartenait effectivement ou non à l’humoriste.