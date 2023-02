Coup de massue pour Bertha, 83 ans, qui perd toutes ses économies après avoir donné son code PIN: «Comme ils ont mentionné la police, je les ai crus»

L’homme lui demande alors si elle a transféré de l’argent en Pologne ; ce à quoi Bertha Smits répond que non. S’en suit alors une conversation entre les deux interlocuteurs. « Il a mentionné toutes sortes de noms de personnes que je connaissais comme mon petit-fils et mon locataire, avec le montant exact de la transaction effectuée ».

Le 11 février dernier, Bertha Smits reçoit un appel d’une personne qui se présente comme étant un employé de la banque KBC de Lier où l’octogénaire réside. « Il a dit que la police avait déjà été informée et qu’ils enregistraient la conversation », a-t-elle expliqué à nos confrères de HLN.

Ironiquement, Bertha Smits avait auparavant suivi une formation sur le pishing et savait qu’il fallait se méfier d’appels passés de ce genre. Néanmoins, « comme ils ont mentionné la police de Lier et ces noms, je les ai crus », explique la Belge.

Au fur et à mesure de la conversation, l’arnaqueur indique à l’octogénaire qu’il y a un problème avec son compte bancaire et qu’elle doit se rendre dans son agence. Impossible au vu des soucis de santé de Bertha. L’homme lui propose alors d’envoyer une « collègue » à son domicile.

« J’ai dû préparer mon téléphone portable, mon ordinateur portable et mes cartes bancaires », explique la vieille dame. « J’ai dû entrer un code sur mon ordinateur et pour le reste, je n’y ai pas touché. Elle avait un lecteur de carte avec elle, où j’ai dû insérer ma carte bancaire et entrer mon code PIN ».