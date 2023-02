Le corps sans vie d’un garçon de 5 ans découvert dans la Meuse à hauteur du barrage de Lixhe: sa maman a également disparu

Vendredi matin les pompiers de Liège sont intervenus au pont barrage de Lixhe. Un corps avait été repéré à la surface de l’eau en amont du barrage. Les plongeurs des pompiers de Liège ont sorti le corps de l’eau. Il s’agit de celui d’un petit garçon de 5 ans qui était signalé disparu, en compagnie de sa maman, depuis jeudi dernier, à 20 heures.

C’est le papa, inquiet de ne plus avoir de nouvelle de son épouse et de son fils, qui a signalé les disparitions à la police de la Basse-Meuse. Une double disparition qui a immédiatement été prise au sérieux. Les recherches ont duré toute la nuit et ce n’est que vendredi matin que le corps de l’enfant a été retrouvé.