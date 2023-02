L’humour toujours présent au Centre Récréatif de Remouchamps

EN CHANTÉ c’est…

Un spectacle puissant où notre showman Nº1, jongleur de mots et d’émotions, embarque son public dans un voyage drôle, universel et tellement… Ruben ! Un road movie où l’on croise Amy Winehouse, Sting, Gims, Vianney, Pavarotti, Elton John mais aussi Gonzague, un douanier suisse, un père hypocondriaque, une mère fantasque ou Benoit Poelvoorde. Une performance de jeux, de chants et d’imitations qui va vous transporter ! Le tout, co-écrit et mis en scène par Sam Touzani.