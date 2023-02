«C’est du harcèlement», «Je mérite le respect»: le gros coup de gueule de Britney Spears

Brit-Brit en a marre des nombreuses attaques dont elle fait l’objet, et elle le fait savoir !

Cette fois-ci, l’interprète de « Toxic » a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux. « Les mensonges constants des médias et de TMZ, je les ressens comme du harcèlement », écrit-elle, en référence à ce média américain, souvent bien informé, qui n’hésite pas à balancer les infos en sa connaissance.

Depuis quelques années maintenant, Britney Spears fait davantage parler d’elle pour ses publications très dénudées sur Instagram que pour sa musique. Et depuis, elle fait souvent les gros titres, pour les mauvaises raisons…

Et de poursuivre en faisait une référence à la fin de la tutelle qu’avait son père sur elle : « C’est extrêmement perturbant, étant donné qu’il est profondément important à ce moment de ma vie-là d’être soutenue et respectée (…) De plus, la façon dont les médias ont toujours attaché à répandre des mensonges à mon sujet est incroyablement déchirante ! (…) Je mérite le respect ! »