Un an de guerre en Ukraine: le parc du Cinquantenaire à Bruxelles se pare des couleurs de l’Ukraine

«Avec les Arcades du Cinquantenaire à Bruxelles, au cœur de l’Europe, drapées dans les couleurs de l’Ukraine, la Belgique rend hommage au peuple ukrainien qui fait preuve de courage et de résistance pour défendre nos valeurs, la liberté et la démocratie», explique Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères. «Notre pays s’engage à continuer à soutenir le peuple ukrainien sans relâche».

«L’agression de l’Ukraine par la Russie constitue la plus grande menace pour la paix et la sécurité en Europe depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale», affirme le Secrétaire d’Etat Matthieu Michel. «Cette invasion est une violation flagrante du droit international, de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale. Un an après le début de cette guerre, nous réaffirmons cette solidarité avec le peuple ukrainien, en hissant leur drapeau dans ce lieu symbolique qu’est le Cinquantenaire».