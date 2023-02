Attention si vous avez fait vos courses chez Lidl: le produit retiré des rayons, ne le consommez pas!

Le produit est rappelé en raison d’une teneur trop élevée en ochratoxine A, une mycotoxine produite par une sorte de moisissure.

Il s’agit des pistaches «pistazienkerne gerostet» (pistaches rôties) et «pistazienkerne gerostet & gesalzen» (pistaches rôties et salées) conditionnées dans des emballages en plastique et aluminium de 70 grammes. Elles ont été vendues du 20 décembre 2022 au 24 février 2023 dans les magasins Lidl. Les premières ont pour dates de péremption le 12 août 2023 et le 15 octobre 2023, tandis que les secondes portent celles du 9 septembre 2023 et du 16 octobre 2023.