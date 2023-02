D3 | Edito: les «spartiates» du RFC Huy ont huit batailles pour partir la tête haute

« Je prévois une nuit blanche et dès ce jeudi, on se mettra réellement au boulot », nous confiait dans la foulée ce boulimique de football qui venait de quitter Grâce-Hollogne après six belles années comme entraîneur et directeur sportif.

Sans rancœur

Quasi deux ans plus tard jour pour jour, le Sérésien de 39 ans apprenait dimanche dernier que la (belle) aventure prendrait fin au terme de cette saison, Pascal Bairamjan lui étant préféré pour coacher la future Union Hutoise. Malgré la déception légitime, pas de rancœur dans le chef de Manu Papalino. Au contraire, pas du genre à tricher le tacticien hutois s’est mis un point d’honneur à partir la tête haute le 30 avril prochain, quand il coachera son dernier match pour le matricule 76.